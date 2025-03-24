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Российский наркоман избил домашнего кота и снял это на видео

Mash: в Томской области наркоман избил домашнего кота
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Telegram-канал Mash Siberia

В Томской области наркозависимый мужчина избил домашнего кота и снял это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Наркоман, находившийся в неадекватном состоянии, схватил кота и нанес ему удары руками, удерживая животное на месте. По словам местных жителей, мужчина сделал этого после того, как питомец его поцарапал. При этом все происходящее снимал на видео друг агрессора.

Сообщается, что на данный момент кота у мужчины забрала тетя. Предварительно, агрессивный наркоман проживает в городе Северске.

До этого мужчина жестоко избил и ранил ножом кота по кличке Пандек после того, как он откусил кусок хозяйского бекона. Питомец перенес сложную трехчасовую операцию, а затем отказывался есть, и его пришлось кормить через трубку. Однако, несмотря на перенесенные мучения, животное проявляло ласку к врачам и оставалось «очень дружелюбным».

Ранее в Норильске спасли от пожара более 20 кошек и собак.

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