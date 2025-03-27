Петербуржец избил свою собаку, чтобы доказать прохожим, что имеет на это право

В Петербурге сняли на видео, как мужчина демонстративно избивает свою собаку по голове, чтобы доказать прохожим, что он имеет на это право. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на Колпинском шоссе в городе Пушкине. Случайная прохожая увидела, как мужчина избивает свою собаку, и потребовала это прекратить. Агрессор приостановился, однако после этого еще несколько раз ударил пса по голове — этот момент попал на видео.

«Это только то, что попало на видео. Он избивал пса руками, ногами, поводком. Этот человек решил демонстративно обозначить свои границы дозволенного», — рассказала свидетельница случившегося.

Отмечается, что мужчина выгуливал собаку в компании женщины, которая сначала никак не реагировала на происходящее, а затем забрала у него поводок. Очевидица, снявшая издевательства на видео, намерена обратиться в правоохранительные органы и добиваться наказания для агрессора.

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