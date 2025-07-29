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Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы

Telegraph: страны Европы в 2024 году чаще выдавали визы российским туристам
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Страны Европы в 2024 году чаще выдавали визы российским туристам. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По ее информации, в прошлом году Италия выдала гражданам России 152 254 визы, что на 19 тыс. больше, чем в 2023 году. Франция выдала за данный период 123 890 виз (на 25 тыс. больше, чем годом ранее), Испания — 111 527 (на 15 тыс. больше). Греция выдала 59 703 визы, Венгрия — 23 382.

Всего россияне в 2024 году получили 552 630 шенгенских виз. Этот показатель больше на 9% по сравнению с 2023 годом.

Также отмечен рост бронирования отелей гражданами РФ в Италии, Венгрии и Франции. Однако они стали меньше бронировать гостиницы в Великобритании, Греции, Испании, Германии, Португалии и на Кипре.

До этого исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что россияне, как и год назад, этим летом активнее всего летают в Европу: на нее приходится 81,2% покупок авиабилетов.

Ранее эксперт рассказал о мошеннической схеме при оформлении шенгенских виз.

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