Экс-главреда Republic Колезева объявили в розыск

Министерство внутренних дел (МВД) РФ повторно объявило в розыск бывшего главного редактора издания Republic (признано в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), осужденного за фейки об армии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Колезев Дмитрий Евгеньевич... Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Переобъявлен, ранее разыскивался», - говорится в базе ведомства.

В предыдущий раз журналист был объявлен в розыск в ноябре 2022 года.

6 августа журналиста заочно приговорили к 7,5 года колонии по делу о фейках об армии РФ. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение трех лет.

Согласно версии обвинения, публикации Колезева создавали «реальную угрозу формирования в обществе ложного мнения о целях и задачах» военной операции и «посыла к ложным действиям по дальнейшему распространению не соответствующей действительности информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Суд также заявил, что его публикации причинили вред интересам России.

Ранее журналист Колезев попал в список террористов Росфинмониторинга.