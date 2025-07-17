С куполов макета собора Александра Невского в Волгограде сорвали кресты

С куполов модели собора Александра Невского сорвали все кресты. Об этом инциденте сообщил неравнодушный свидетель, передает портал V1.RU.

«Приехал в родной Волгоград и увидел неприятную картину: у собора отломали всю символику православия. Неделю назад кресты еще были. Вчера приезжали гости с другого города и прислали мне фото, что крестов уже нет», — рассказал местный житель.

Редакция V1.RU решила уточнить у администрации Волгограда возможность восстановления миниатюрной копии собора, а также кто будет привлечен к ответственности за отсутствие крестов на изображении религиозного сооружения.

В мае в Государственную думу внесли законопроект, защищающий изображения религиозных символов от ретуширования. В пояснительной записке прописано, что, несмотря на «закрепление в основополагающих документах веры в Бога», в России неоднократно были случаи ретуширования религиозных символов, вызывающие возмущение россиян, на что неоднократно обращал внимание Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

15 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, запрещающий размещать изображения религиозных объектов без соответствующих символов.

Ранее сайт Кремля изменил дизайн герба на странице.