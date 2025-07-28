Приставы получат право взыскивать долги до 100 тыс. рублей без суда

Приставы будут взыскивать с россиян долги до 100 тыс. рублей во внесудебном порядке, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«С ноября в России планируют внедрить механизм взыскания налоговых долгов с граждан в административном порядке, без обращения в суд. Такой порядок уже действует для бизнеса. Теперь его предлагают распространить и на физических лиц, если сумма задолженности менее 100 тыс. рублей. Вероятность реализации такого сценария я оцениваю как высокую. Это часть системной работы Федеральной налоговой службы по цифровизации и ускорению налогового администрирования. Подобные изменения уже прошли общественные обсуждения и получили поддержку в правительстве. По данным ФНС, на начало 2025 года суммарная задолженность физических лиц по налогам составляет более 190 млрд рублей. Большинство таких долгов — это неуплаченные транспортные, имущественные и земельные налоги. Это важно понимать», — отметил Никитин.

По его словам, новая процедура будет применяться только после уведомления гражданина о долге. У человека останется срок для добровольной уплаты, прежде чем будет запущено автоматическое взыскание задолженности через приставов.

Никитин считает, что такая мера справедлива, если соблюдены два условия:

— четкая информационная работа со стороны налоговой;

— защита социальных прав граждан.

По мнению Никитина, для большинства добросовестных налогоплательщиков эта мера не будет критичной. Речь идет о случаях систематического уклонения от налогов, когда стандартные уведомления безрезультатны, пояснил депутат.

Он заключил, что упрощение налогового администрирования должно идти параллельно с повышением прозрачности и доступности информации для граждан.

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