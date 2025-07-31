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Женщина избила ребенка в коляске в Подмосковье и попала на видео

В Подмосковье женщина избила ребенка в коляске
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В Подмосковье на видео попала женщина, избившая ребенка в коляске. Об этом сообщает Telegram-канал «Красногорск Live».

Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Ильинские Луга». Местные жители сняли на видео женщину, которая агрессивно с силой бросила ребенка в коляску и стала на него кричать. При этом она дважды сильно ударила малолетнего по лицу — сначала по одной щеке, а затем по второй. Кем женщина приходится пострадавшему ребенку, не уточняется.

До этого россиянка избивала новорожденную дочь и снимала это на камеру. Женщина несколько раз пнула младенца ногой. До решения вопроса о лишении матери родительских прав органами опеки ее дети изъяты и помещены в специализированное государственное учреждение. Уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в ее отношении передали в суд.

Ранее в Якутске женщина ударила по голове шестилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде.

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