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В Якутске женщина ударила по голове шестилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде

Женщина избила шестилетнюю девочку за езду на велосипеде по тротуару в Якутске
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В Якутске женщина напала на чужого ребенка, который ехал по тротуару на велосипеде, сообщает «Якутск Вечерний».

Инцидент произошел утром 28 июля на улице Дзержинского, когда девочка ехала на четырехколесном велосипеде в детский сад.

В какой-то момент женщина, идущая по тротуару перед ребенком, развернулась и напала на него. На глазах у матери она стащила бейсболку с головы девочки, ударила ее по голове несколько раз и начала кричать матом.

«Дочка была в шоке, плакала всю дальнейшую дорогу до садика, повторяла, что она попросила прощения, почему «тетя» так поступила», — рассказала мать жертвы.

Она уже написала заявление в полицию и собирается привлечь женщину к ответственности, так как опасается, что она вновь может проявить агрессию.

«Есть минимум одно подтверждение, что она уже ранее была агрессивна к малышам», — добавила якутянка.

Ранее в российском регионе пожаловались на банду девочек-подростков, нападающих на детей.

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