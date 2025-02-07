Россиянка избивала новорожденную дочь и снимала это на камеру

На Алтае избившая новорожденную дочь женщина предстанет перед судом

В Алтайском крае прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года обвиняемая из Новоалтайска, поссорившись с супругом, обрушила свой гнев на дочь 2024 года рождения. Женщина несколько раз пнула младенца ногой. При этом свои действия она фиксировала на камеру.

«До решения вопроса о лишении матери родительских прав органами опеки дети изъяты и помещены в специализированное государственное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Вскоре обвиняемая предстанет перед городским судом.

До этого жительница Нижнего Новгорода избила младенца в коляске и привлекла внимание полиции.

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