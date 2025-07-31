Глава округа Приходько: житель Горловки ранен в результате удара со стороны ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранили гражданского, ударив по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По его словам, в результате украинской агрессии пострадал мирный житель Горловки в районе жилищного массива «Солнечный».

Всего за прошедшие сутки украинские военные атаковали Калининский район дважды.

До этого поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ, в результате которой пострадал местный житель.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что мужчина получил поверхностные осколочные ранения в области живота. Его доставили в Октябрьскую районную больницу, где врачи оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась — пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

31 июля сообщалось, что российские военнослужащие успели эвакуировать большую часть жителей города Часов Яр в ДНР, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Ранее российские бойцы спасли мирного жителя Белгородской области, попавшего под удар дрона.