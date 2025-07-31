На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Горловке мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Глава округа Приходько: житель Горловки ранен в результате удара со стороны ВСУ
true
true
true
close
Shutterstock

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранили гражданского, ударив по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По его словам, в результате украинской агрессии пострадал мирный житель Горловки в районе жилищного массива «Солнечный».

Всего за прошедшие сутки украинские военные атаковали Калининский район дважды.

До этого поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ, в результате которой пострадал местный житель.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что мужчина получил поверхностные осколочные ранения в области живота. Его доставили в Октябрьскую районную больницу, где врачи оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась — пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

31 июля сообщалось, что российские военнослужащие успели эвакуировать большую часть жителей города Часов Яр в ДНР, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Ранее российские бойцы спасли мирного жителя Белгородской области, попавшего под удар дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами