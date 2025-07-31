Бегавший за машиной Кадырова экс-депутат пожаловался на несправедливость

Бегавший в грязи за машиной Адама Кадырова и заявлявший об открывшихся после этого перспективах участник СВО и бывший смоленский депутат Максим Баранов заявил о несправедливости в свой адрес. Жалобу он опубликовал в Telegram-канале.

Экс-парламентарий сообщил, что его подвинули и «выкинули как щенка». Из публикации следует, что он претендовал на некую должность, однако ему предпочли другого кандидата.

«Один из руководителей партии (пока оставлю имя в секрете) не сдержал своего слова в отношении поддержки меня, как участника СВО, и подвинул как депутата Смоленского городского Совета», — написал Баранов.

Бывший депутат также заявил, что некие «депутаты могут только ходить и пиариться за чужой счет к волонтерам, делать фотки и выкладывать в своих социальных сетях». Также Баранов решил написать заявление как о выходе из Общественной палаты, так и из партии «Единая Россия».

До этого Баранов бегал за автомобилем Адама Кадырова , а позже выложил соответствующую видеозапись. Ролик вызвал резкую критику, а военнослужащего сравнили с «прислугой». Сам Баранов заявил «Газете.Ru», что «бежал не за машиной Кадырова , а рядом». Кроме того, он подчеркнул, что обладает «крепким иммунитетом к критике».

Ранее Баранов рассказал, что пробежка рядом с автомобилем Адама Кадырова была «не просто знакомством».