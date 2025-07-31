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Лукашенко рассказал, каких мигрантов готова принимать Белоруссия

Лукашенко: Белоруссия готова принимать желающих трудиться мигрантов
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Белоруссия готова принимать мигрантов, желающих трудиться и уважающих страну. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, пишет «БелТА».

В четверг, 31 июля, глава государства провел встречу с руководителями дипломатических миссий Минска в других странах. Во время беседы он отметил, что иностранцы не могут приезжать в Белоруссию и творить все, что им захочется.

«Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы в тех государствах, откуда они сюда приедут», — сказал Лукашенко.

Также он высказался о мигрантах, которые уже находятся на территории республики. Президент обратил внимание, что такие иностранцы находятся «на контроле, и их видят». При этом в данный момент власти не имеют к ним никаких претензий, подчеркнул белорусский лидер.

15 июля в распоряжении «Газеты.Ru» оказались результаты опроса, проведенного ресурсом «Новости Mail». В ходе исследования аналитики выяснили, что лишь 3% россиян считают мигрантов полезными для развития экономики РФ.

Ранее в МИД РФ заявили о заинтересованности в притоке трудовых мигрантов.

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