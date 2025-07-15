Только 3% россиян считают мигрантов полезными для экономики

Только 3% россиян считают мигрантов полезными для развития экономики РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

Россиянам предложили выбрать утверждение о мигрантах, с которым они согласны.

Часть опрошенных (40%) отметила, что в обществе стало больше напряженности из-за потока мигрантов, при этом почти четверть россиян (23%) подчеркнули необходимость соблюдения мигрантами законов РФ.

Вместе с тем 22% россиян выразили мнение, что миграция создает нагрузку на школы, медицину и инфраструктуру.

При этом 15% россиян наоборот увидели плюсы в наличии мигрантов. Из них 12% выбрали утверждение «Если человек ведет себя порядочно, не важно, откуда он», а 3% сказали, что мигранты помогают экономике, занимая вакансии, от которых отказываются местные.

Кроме того, по мнению большинства россиян (91%) следует полностью ограничивать права и свободы иностранцев, если они не легализовали свое пребывание в России.

Также 61% россиян считают, что государство не должно оказывать мигрантам помощь в изучении русского языка, и они должны учиться за свой счет.

11 июля депутат Государственной думы Сардана Авксентьева направила письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, в котором предложила ввести дополнительное условие для получения гражданства мигрантами. Условие заключается в уплате налогов на сумму не менее 10 млн рублей за весь период пребывания иностранцев на российской территории.

Ранее в РФ предложили обязать мигрантов покупать ДМС.