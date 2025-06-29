Лавров заявил о заинтересованности РФ в трудовых мигрантах

Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, но они должны соблюдать правила пребывания в стране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, передает ТАСС.

«Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего правового положения с учетом соответствующих норм», — сказал глава МИД РФ.

23 июня научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Юлия Флоринская сообщила, что число трудовых мигрантов в России уменьшилось практически в два раза по сравнению с показателями десятилетней давности. Согласно данным МВД и открытым источникам, в 2013–2014 годах в России находилось около 6–7 млн иностранных граждан в среднем за год.

20 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство пересматривает политику в сфере привлечения иностранной рабочей силы. По ее словам, в стране уже начали внедряться новые законодательные инициативы, направленные на обновление миграционного подхода.

Ранее в России ответили на призыв православного олигарха заменить мигрантов роботами.