Путин подписал закон, по которому использование VPN станет отягчающим обстоятельством

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приравнивающий использование VPN-сервисов при совершении преступлений к отягчающим обстоятельствам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В ст. 63 УК РФ добавлен пункт об ужесточении наказания за преступления, совершенные с применением «программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам с ограниченным доступом» (включая VPN).

Цель закона — борьба с киберпреступностью, обходом блокировок экстремистского контента и незаконными финансовыми операциями.

Граждане сохраняют право на законное использование VPN (доступ к иностранным сервисам, защита данных).

«Применение технологий обхода блокировок повышает общественную опасность деяния» — поясняется в тексте закона.

17 июля ГД приняла во втором чтении поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN-сервисов при совершении преступлений. Корректировки предлагается внести в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (Обстоятельства, отягчающие наказание).

Как разъяснил председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Сергей Боярский, использование VPN на территории России не запрещено, поэтому оно никак не будет наказываться, появится штраф лишь за рекламу VPN-сервисов. Кроме того, россиян не будут подвергать штрафам за просмотр видео с интервью иноагентов.

Ранее в России призвали создать «ГосVPN» по аналогии с «Госуслугами».