Депутаты признали использование VPN отягчающим обстоятельством

Государственная дума на пленарном заседании 17 июля приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN-сервисов при совершении преступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств на территории России. Корректировки предлагается внести в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (Обстоятельства, отягчающие наказание).

Если закон примут, еще одним отягчающим обстоятельством будет считаться совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен или запрещен на территории России.

Как разъяснил председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Сергей Боярский, использование VPN на территории России не запрещено, поэтому оно никак не будет наказываться, появится штраф лишь за рекламу VPN-сервисов. Кроме того, россиян не будут подвергать штрафам за просмотр видео с интервью иноагентов.

Ранее сообщалось, что в России готовятся ввести штрафы за поиск в интернете запрещенной информации, в том числе с помощью VPN-сервисов.