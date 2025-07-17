На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты признали использование VPN отягчающим обстоятельством

Госдума приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN
true
true
true
close
Depositphotos

Государственная дума на пленарном заседании 17 июля приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN-сервисов при совершении преступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств на территории России. Корректировки предлагается внести в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (Обстоятельства, отягчающие наказание).

Если закон примут, еще одним отягчающим обстоятельством будет считаться совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен или запрещен на территории России.

Как разъяснил председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Сергей Боярский, использование VPN на территории России не запрещено, поэтому оно никак не будет наказываться, появится штраф лишь за рекламу VPN-сервисов. Кроме того, россиян не будут подвергать штрафам за просмотр видео с интервью иноагентов.

Ранее сообщалось, что в России готовятся ввести штрафы за поиск в интернете запрещенной информации, в том числе с помощью VPN-сервисов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами