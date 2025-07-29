В МЧС сообщили о рабочих на верхних этажах обрушившегося в Москве здания

На верхних этажах обрушившегося на стройке в Москве здания остаются еще шесть рабочих со звеньями газодымозащитной службы (ГДЗС). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили. что жизни рабочих ничего не угрожает. После проветривания помещения пожарные МЧС России выведут их на улицу.

До этого в МЧС сообщили, что в строящейся многоэтажке в Москве по улице Большая Академическая, 85 произошел пожар.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. По информации МЧС России, речь о некоторых квартирах с первого по пятый этажи. Спасатели эвакуировали жильцов. В результате происшествия пострадали три человека.

Ранее стало известно, что жители обрушившегося дома в Астрахани пытались продать квартиры за бесценок.