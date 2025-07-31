В Совфеде рассказали, как защитить россиян от подорожания лекарств

Чтобы защитить жителей России от ожидаемого увеличения цен на лекарства на 20% во второй половине 2025 года, нужно расширить список препаратов, которые предоставляются бесплатно, и усилить государственный контроль за ценами на медикаменты, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Речь идет о списке лекарств ЖНВЛП, которые предоставляются бесплатно или по льготной цене. По словам сенатора, к ЖНВЛП относятся медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней нервной системы, органов дыхания, пищеварения, а также орфанные препараты и другие.

«Необходимо расширить список препаратов, которые предоставляются бесплатно, а также увеличить количество заболеваний, подпадающих под эту программу. Это позволит оказать поддержку наиболее уязвимым слоям населения — пенсионерам, семьям с детьми и жителям сельской местности. Также важно продлить сроки бесплатного лекарственного обеспечения и включить в него новые жизненно необходимые препараты. Государственные органы и регуляторы должны усилить контроль за формированием цен и принять действенные меры против необоснованного увеличения стоимости лекарств. Комплексный подход — от организации производства и поставок до повышения социальной поддержки — поможет уменьшить финансовую нагрузку на граждан и гарантировать доступ к необходимым препаратам, несмотря на экономические сложности», — сказала сенатор.

Она уточнила, что в настоящее время отечественная фармацевтика обеспечивает рынок примерно на 75–80%. По словам сенатора, в 2025–2026 годах перечень ЖНВЛП будет пополняться как за счет импортных, так и отечественных лекарств, но Россия собирается еще сократить зависимость от импортных препаратов к 2030 году, подчеркнула сенатор.

«Государственная политика ориентирована на усиление внутреннего производства, стимулируя выпуск локализованных аналогов и биологических препаратов. К 2030 году планируется значительно сократить зависимость от прямого импорта, при этом наиболее необходимые зарубежные препараты сохранятся в списке, если их невозможно заменить отечественными аналогами для удовлетворения медицинских нужд населения», — отметила Епифанова.

Лекарства в России, в первую очередь импортные, могут подорожать на 20% во втором полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Ранее в России замедлилась инфляция «для бедных».