Россиян предупредили об опасности очков с маркетплейсов для зрения

Все больше людей заказывают очки на маркетплейсах. На первый взгляд это удобно — огромный выбор и быстрая доставка. Но за этим скрывается серьезная опасность для зрения. Это касается всех очков — как солнцезащитных, так и корригирующих (для улучшения остроты зрения), рассказала «Газете.Ru» Виктория Баласанян, врач-офтальмолог, офтальмохирург, заместитель руководителя по научно-клинической работе детских глазных клиник «Ясный взор».

По ее словам, солнцезащитные очки с линзами без УФ-защиты — это опасный самообман.

«Такие очки лишь затемняют то, что мы видим, но не защищают глаза от ультрафиолетового излучения. В результате зрачки наших глаз расширяются, пропуская еще больше вредного излучения на сетчатку, что повышает риск ожога роговицы, катаракты и в итоге — это вредит зрению. Важно понимать: лучше вообще обходиться без подобных очков, чем их носить. Тогда зрачок не расширяется под темными линзами. Запомните: очки без УФ-защиты опаснее, чем их отсутствие», — рассказала она.

Кроме этого, раньше из Китая массово поставляли очки с фенольным пластиком, выделяющим канцерогенные вещества. Их поставки постарались пресечь, но сегодня в составе оправ очков с маркетплейсов можно обнаружить другие опасные вещества.

«Фталаты — нарушают гормональный баланс. Мышьяк и кадмий — накапливаются в организме, поражая почки и печень. Формальдегид — провоцирует хроническое раздражение глаз и кожи. Бисфенол-А — вызывает эндокринные нарушения», — заявила врач.

Эти токсины выделяются особенно активно при нагреве на солнце, превращая очки в настоящую химическую угрозу. Также низкокачественные оправы часто ломаются в первые месяцы ношения, а их грубая обработка приводит к натиранию переносицы и заушников.

Также хирург рассказала, что до 80% «брендовых» очков на маркетплейсах — подделки; надписи вроде «Polarized» или «100% UV защита» часто не соответствуют действительности, а проверить качество и подлинность практически невозможно.

«Чтобы гарантировать защиту глаз, выбирайте очки только в специализированных оптических магазинах и глазных клиниках с лицензиями, где качество линз и оправ подтверждают профессионалы и специальное оборудование», — заявила она.

Покупка очков на маркетплейсе — не единственная ошибка. Куда опаснее — неточный рецепт и непрофессиональная коррекция, особенно для детей: зрение меняется, а подобрать правильные параметры без диагностики невозможно.

«В интернет-оптиках часто ошибаются с межцентровым расстоянием (PD), что приводит к усталости глаз и ухудшению зрения. Рекомендуем заказывать очки и проходить диагностику только в специализированных клиниках — это единственный способ сохранить здоровье глаз и обеспечить правильную коррекцию», — сказала врач.

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