В Великобритании сбой в управлении привел к массовой отмене авиарейсов

В результате технического сбоя в одном из центров управления воздушным движением в Великобритании были отменены свыше 100 рейсов гражданской авиации. Об этом, ссылаясь на данные авиационной аналитической компании Cirium Aviation, сообщает телеканал Sky News.

В соответствии с ними, по всей стране не состоялось 67 вылетов и 55 прибытий самолетов. Наибольшее количество отмененных рейсов зафиксировано в лондонском аэропорту Хитроу — 24 вылета и 14 прибытий.

По словам представителей авиакомпаний, плохой работе Национальной службы воздушного движения (NATS) нет никакого оправдания, и ее руководство должно уйти в отставку.

28 июля в России из-за хакерской атаки были отменены десятки авиарейсов. Сбой в сервисах привел к хаосу в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее в Польше произошел сбой системы воздушного управления.