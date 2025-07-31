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В Великобритании сбой в управлении привел к массовой отмене авиарейсов

Sky News: в Британии из-за технического сбоя отменены 122 авиарейса
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В результате технического сбоя в одном из центров управления воздушным движением в Великобритании были отменены свыше 100 рейсов гражданской авиации. Об этом, ссылаясь на данные авиационной аналитической компании Cirium Aviation, сообщает телеканал Sky News.

В соответствии с ними, по всей стране не состоялось 67 вылетов и 55 прибытий самолетов. Наибольшее количество отмененных рейсов зафиксировано в лондонском аэропорту Хитроу — 24 вылета и 14 прибытий.

По словам представителей авиакомпаний, плохой работе Национальной службы воздушного движения (NATS) нет никакого оправдания, и ее руководство должно уйти в отставку.

28 июля в России из-за хакерской атаки были отменены десятки авиарейсов. Сбой в сервисах привел к хаосу в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее в Польше произошел сбой системы воздушного управления.

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