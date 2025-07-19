В Польше проверяют сбой в системе воздушного управления

МВД Польши проверяет сбой в системе воздушного управления на предмет диверсии

Польские службы инициировали проверку сбоя в системе координации воздушного движения на предмет возможной диверсии. Об этом сообщил официальный представитель МВД страны Яцек Добжиньский в социальной сети Х.

По его словам, речь идет о неполадках в системе, используемой Польским агентством аэронавигационного обслуживания. После получения информации об инциденте министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк незамедлительно распорядился принять необходимые меры, отметил Добжиньский.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают информацию по данному вопросу, анализируют ее и проверяют на предмет возможной диверсии», — написал он.

Представитель МВД призвал общественность сохранять спокойствие и предостерег ее от дезинформации и фейковых новостей.

До этого представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон сообщила, что в Польше произошла авария в системе воздушного управления, все полеты временно приостановлены из-за сбоя в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA).

Представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай отметил, что на данный момент все польское авиасообщение переведено на резервную систему управления.

Ранее Польша заявила о якобы активности российской авиации на границе со страной.