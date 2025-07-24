Россиянам рассказали, как защитить детей от жары

Жара особенно опасна для малышей до 3 лет. Их организм хуже регулирует температуру, а обезвоживание наступает быстрее, чем у взрослых, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов.

«Жара может привести к перегреву, обезвоживанию, солнечным ожогам, ухудшению сна и аппетита, а также к тепловому истощению, которое проявляется вялостью, тошнотой и высокой температурой. На перегрев у ребенка могут указывать такие симптомы, как красное лицо, горячая кожа, вялость или чрезмерная возбудимость, отказ от еды и питья, редкое мочеиспускание (менее одного раза в три часа), тошнота, рвота, температура выше 37,5°C, учащенное дыхание и пульс. При появлении этих признаков необходимо срочно увести ребенка в прохладное место, дать ему воды и обтереть влажной тканью. Если состояние не улучшается, особенно при наличии рвоты или высокой температуры, следует обратиться к врачу», – отметил врач.

Для защиты ребенка от жары важно правильно организовать время прогулок, выбирать подходящую одежду, соблюдать питьевой режим, а также уделять внимание условиям дома и на улице.

«Прогулки лучше планировать на утренние и вечерние часы, избегая прямого солнечного света с 11:00 до 17:00. В сильную жару прогулки следует ограничивать до 30–40 минут. Одежда должна быть легкой, свободной и из натуральных тканей, светлых цветов. Обязательно нужно использовать панаму или кепку с широкими полями и солнцезащитные очки с UV-фильтром. Обувь должна быть открытой, но без синтетических материалов. Дети на грудном вскармливании должны чаще прикладываться к груди, а детям на искусственном вскармливании или при прикорме следует дополнительно давать воду», – рассказал врач.

Если ребенок перегрелся, его необходимо перенести в тень или прохладное место, раздеть, обтереть водой комнатной температуры (около 25–30°C) и дать попить мелкими глотками. Если эти меры не помогают, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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