«Вся в синяках»: краснодарка рассказала об избиении ее матери-инвалида в больнице

В Краснодаре женщина обвинила медика в избиении ее матери-инвалида

Жительница Краснодара пожаловалась на избиение ее матери-инвалида в местной больнице. Ее слова приводит Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Как рассказала дочь пострадавшей, ее мать положили в реанимацию ГКБ№3. Там пожилую женщину якобы избивали. Помимо этого, ее привязали к кровати, чтобы она не сопротивлялась.

«Сейчас мама вся в синяках проходит лечение в кардиологическом отделении», – сообщается в публикации.

На кадрах, снятых дочерью, заметны крупные синяки на кистях, а также на венах. По словам калининградки, удары наносила одна из медсестер.

Дочь пенсионерки требует наказать медиков. Подала ли она заявление в полицию или приняла другие меры, не уточняется.

До этого в Петербурге фельдшер скорой помощи сам попал в больницу после инцидента на Невском проспекте. В больнице у него диагностировали травму шеи, груди и поясничной области. Врачу оказали всю необходимую помощь, после чего отпустили домой.

Подозреваемого в нанесении мужчине травм доставили в то же учреждение. По факту произошедшего возбудили дело.

Ранее калининградец впал в кому после того, как его избил пьяный собутыльник.