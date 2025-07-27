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Фельдшер скорой помощи попал в больницу после нападения в центре Петербурга

В Петербурге жестоко избили фельдшера скорой помощи
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Неизвестный избил фельдшера скорой помощи в центре Санкт-Петербурга, сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 27 июля, на Невском проспекте. По данным портала, 27-летний мужчина, работающий на скорой, поступил в Мариинскую больницу с сочетанной травмой шеи, груди и поясничной области. После оказания медицинской помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Позже выяснилось, что подозреваемого забрали в то же медучреждение. Им оказался 46-летний петербуржец, в отношении которого возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Фигуранта доставили на допрос в следственный отдел и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее екатеринбуржец пытался спровоцировать драку с бригадой скорой и сломал медику руку.

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