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Профессор РАН рассказала о ситуации с дифтерией в России

Профессор РАН Плоскирева: в России практически не регистрируют случаи дифтерии
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Евгений Биятов/РИА Новости

Ситуация с дифтерией в России остается стабильной — случаи заболевания почти не фиксируются. Об этом заявила РИА Новости профессор РАН Антонина Плоскирева, заместитель директора по клинической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам эксперта, заболевание представляет собой острую инфекцию, поражающую дыхательные пути и способную вызывать опасные осложнения, включая затруднение дыхания и поражение внутренних органов токсинами. Она уточнила, что благодаря массовой вакцинации в стране удается сохранять эпидемиологическое благополучие.

Плоскирева напомнила, что прививка от дифтерии входит в Национальный календарь вакцинации, а взрослым рекомендуется ревакцинация каждые десять лет, особенно представителям профессий с высоким риском заражения.

До этого вспышку кишечной инфекции зарегистрировали в детском лагере им. Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области.

Ранее россиянам рассказали об опасных болезнях, которые можно подхватить на даче.

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