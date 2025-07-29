Во Франции и Италии выявили случаи опасной болезни, передаваемой комарами

В Италии и Франции выявили случаи передачи вируса чикунгуньи, который в настоящее время распространяется по миру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В Европе продолжают поступать сообщения о завозных случаях, связанных со вспышкой на островах в Индийском океане, при этом о местной передаче инфекции сообщалось во Франции, а подозрительные случаи были выявлены в Италии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас чикунгунья в основном распространяется по островам Индийского океана и в Южной Азии в целом.

Чикунгунья — это арбовирус, передающийся через укусы комаров рода кусак. У заболевших подскакивает температура тела — до 40 °C, возникают головная боль, боли в суставах и мышцах, слабость, тошнота и сыпь. Существуют вакцины для профилактики болезни.

20 июля Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле данные о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, а в России случаев болезни не выявлено.

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