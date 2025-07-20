Раскрыта безопасная для здоровья доза алкоголя

Нарколог Тюрин: без вреда для здоровья можно выпить 50 мл пива

Относительно безопасной дозой алкоголя считается всего 10 мл крепкого напитка или около 50 мл пива. Об этом заявил психиатр-нарколог Андрей Тюрин в беседе с «Лентой.ру».

При этом медик отметил, что мало кто ограничивается такой маленькой дозой пива. По его словам, люди, как правило, за раз выпивают не менее 500 мл пенного напитка, что можно приравнять к 40-60 мл крепкого алкоголя.

«Если человек употребляет три таких стакана, по степени воздействия эта доза эквивалентна 150 миллилитрам водки, виски или коньяка», –– предупредил Тюрин.

Врач напомнил, что чрезмерное употребление алкоголя вредит печени, почкам, мозгу и другим жизненно важным органам. Кроме того, он призвал россиян перестать верить в то, что слабоалкогольные напитки меньше, чем крепкие, вредят здоровью.

До этого журнал Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH) опубликовал исследование, согласно результатам которого у людей с диабетом, гипертонией или лишним весом риск развития алкогольной жировой болезни печени повышается в два раза.

Ученые объяснили, что избыточное накопление жира в печени может привести к воспалению и образованию рубцов, которые ограничивают функцию органа. При отсутствии лечения нормальная ткань органа будет продолжать заменяться соединительной. Эта патология известна как цирроз.

Ранее сообщалось, что алкоголь повышает риск летального исхода от семи видов рака.