В Бурятии осудили бывшего министра природных ресурсов и экологии

Бывшего министра природных ресурсов и экологии Бурятии приговорили к условному лишению свободы в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал чиновника виновным в необоснованном расходовании бюджетных средств на общую сумму 80,7 млн рублей.

По данным следствия, осужденный превысил должностные полномочия при реализации государственного контракта по рекультивации свалки в Баргузинском районе Бурятии. Экс-министр проигнорировал правила конкурса и заключил с единственным поставщиком три договора о проведении внешней экспертизы объекта. Работы были выполнены некачественно, в связи с чем бюджету региона был нанесен ущерб в размере около 1,8 млн рублей.

Кроме того, чиновник нарушил законодательство и условия контракта, заключив с поставщиком дополнительное соглашение об увеличении стоимости выполняемых на свалке работ и авансового платежа. Тем самым он допустил необоснованное расходование средств и оплату невыполненных работ, что нанесло бюджету ущерб на сумму более 78,9 млн рублей.

«Осужденному по совокупности двух преступлений назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — отметили в прокуратуре.

Там добавили, что также бывшему министру запретили занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 2,5 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее во Владивостоке осудили чиновника за растрату 4,2 млн рублей.