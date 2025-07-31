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Дачникам рассказали о важности августовской подкормки растений

ОСН: в августе растения важно подкармливать – это основа будущего урожая
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Август для дачников – особое время, когда очень важно уделить внимание подкормке растений. В этот период закладывается основа будущего урожая, поэтому важно укрепить иммунитет растений, а также поддержать способность зимующих культур пережить холода, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Акцент в августовской подкормке важно делать на калий и фосфор – это главные элементы, которые отвечают за то, как будут зреть плоды, как будут чувствовать себя корни многолетников зимой. Кроме того, рекомендуется исключить в это время азотные удобрения, так как это будет стимулировать ненужный рост молодых побегов.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение легкоусвояемым формам удобрений. К примеру, можно использовать растворимые в воде варианты сульфата и монофосфата калия, а также древесную золу. Двойной суперфосфат нужно добавлять при перекопке или в виде полива под корень.

Кроме того, эксперты советуют не забывать про органические добавки. Но свежий навоз и незрелый компост рекомендуется исключить – это большой риск для корней, которые может обжечь из-за высокого содержания азота. Лучше выбрать перепревший перегной в виде мульчи, ту же древесную золу.

Растворимые удобрения лучше всего использовать после дождя и полива, когда почва ещё влажная. К середине-концу августа все основные подкормки должны быть завершены, позднее специалисты рекомендуют проводить только предзимние подкормки деревьев, а также применять осенние удобрения для газона.

До этого агроном Владимир Викулов рассказал, что дачники могут подготовить гладиолусы, гортензии, астры, декоративные подсолнухи и георгины, которые были посажены заранее, к наступлению 1 сентября, чтобы собрать большой букет. По его словам, прежде всего стоит удалить боковые побеги, чтобы они не забирали часть питания и позволили основному цветку максимально развиваться. Помимо этого, важно тщательно следить за состоянием растений и предотвращать развитие болезней.

Ранее дачникам объяснили, можно ли использовать соду для борьбы с мучнистой росой.

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