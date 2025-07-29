Дачникам рассказали, можно ли использовать соду для борьбы с мучнистой росой

Дачникам не стоит использовать соду для борьбы с мучнистой росой, потому что она уничтожит не только патогены, но и сами растения, а также засолит почву. Об этом kp.ru рассказала агроном Светлана Михайлова.

По ее словам, сода нарушит баланс питательных веществ в почве и может ухудшить здоровье растений. Поэтому вместо нее лучше применять специализированные препараты. Они будут эффективно бороться с мучнистой росой и при этом не навредят посадкам.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов рассказал газете «Известия», что на садовых участках средней полосы России можно встретить множество ядовитых растений, представляющих опасность для здоровья.

«Важно правильно их подобрать. В первую очередь стоит обращать внимание, для каких культур они предназначены. Например, есть препараты, которые рекомендованы только в теплице, но не в открытом грунте», — подчеркнула Михайлова.

До этого эксперты говорили, что дачникам стоит выкопать неглубокую канавку (около 15 см) по периметру кроны яблони и заливать воду туда, чтобы обеспечить дерево влагой в жару.

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