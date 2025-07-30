Фигуранту дела о получении взятки от редактора Ura.ru продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест экс-полицейскому по делу о взятке от редактора Ura.ru

Свердловский областной суд продлил домашний арест экс-начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 по городу Андрея Карпова, которого обвиняют в получении взятки от редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Продлили ему домашний арест по 4 октября 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

Ранее суд избрал Карпову меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 августа 2025 года, а также запретил мужчине осуществлять определенные действия. Уголовное дело проходит по части 3 статьи 290 и пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ.

В июне текущего года был арестован на два месяца редактор Ura.ru Денис Аллаяров. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему родственнику — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Андрею Карпову.

Аллаяров отрицает свою вину, считая обвинения провокацией. Согласно информации, опубликованной в СМИ, Карпов, которому грозит до 10 лет лишения свободы по другому уголовному делу, мог дать показания против своего племянника в целях смягчения наказания. Подробная информация об этом деле представлена в материале, опубликованном «Газетой.Ru».

Ранее от редактора Ura.ru Аллаярова потребовали отказаться от адвокатов и угрожали.