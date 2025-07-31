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В Пензе ликвидировали пожар, начавшийся после атаки БПЛА

Открытое горение ликвидировали на предприятии в Пензе после атаки БПЛА
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Открытое горение ликвидировали на территории одного из предприятий в Пензе, которое утром 31 июля подверглось атаке девяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Девять БПЛА взорвалось на территории предприятия. Произошло возгорание складского помещения. Площадь горения составила 100 кв. метров. К 10:40 (мск) открытое горение было ликвидировано», — сказал он.

Глава региона уточнил, что для борьбы с пожаром были привлечены 13 единиц спецтехники и 48 человек личного состава МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

Мельниченко отметил, что в Пензе впервые вводился режим «Воздушная опасность», в городе временно приостанавливалась работа общественного транспорта. Все службы экстренного реагирования сработали слаженно, указал он.

«Важно действовать слаженно, грамотно и быстро. Каждый должен четко следовать правилам безопасности и не допускать паники», — подчеркнул губернатор.

Глава области призвал не распространять фотографии и видеоматериалы, слухи или фейки.

До этого силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области.

Ранее после падения дрона загорелась лесопосадка возле трассы М4 «Дон».

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