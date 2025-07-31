После падения дрона загорелась лесопосадка возле трассы М4 «Дон»

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата возле трассы М4 «Дон» в Чертковском районе загорелась лесопосадка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в пяти районах области: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском.

Кроме возгорания в Чертковском районе, ландшафтные пожары произошли возле поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе.

Слюсарь отметил, что прибывшие на место пожарные потушили огонь. Пострадавших нет.

29 июля Слюсарь сообщил, что после атаки дронов Вооруженных сил Украины на железнодорожной станции Сальск начался пожар.

27 июля стало известно, что в деревне Пенники в Ленинградской области после атак украинских беспилотников загорелись два дома.

Ранее в Адлере после атаки дронов загорелись гаражи.