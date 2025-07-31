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Массированную атаку БПЛА отразили в российском регионе

Массированную атаку БПЛА отразили в Волгоградской области
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Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале администрации.

«Отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами», — сообщил глава региона.

Губернатор добавил, что в результате атаки в Котельниковском районе без газа осталось около 65 частных домов. Специалисты сейчас устраняют последствия.

Кроме того, движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района было временно ограничено из-за обломков беспилотников на путях, там сейчас работают саперы.

Утром 31 июля Министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее в РПЦ назвали лучшее средство от дронов ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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