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В Татарстане таксист проехался на авто по матери на глазах у ребенка и скрылся с места

В Набережных Челнах таксиста лишили прав за наезд на пассажирку
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Набережных Челнах таксист попал под суд после конфликта с клиенткой. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на городской суд.

Инцидент произошел на улице Раскольникова. Женщина вызвала машину к местному заведению ночью, но, оформляя заказ, забыла указать, что ей необходимо детское кресло.

Дождавшись автомобиль, челнинка села в машину. В этот момент водитель увидел ребенка и отказался везти семью, после чего потребовал, чтобы женщина вышла.

Затем он сдвинулся с места, чтобы поехать на новый заказ, и в этот момент наехал пострадавшей на ногу. После этого таксист скрылся, оставив женщину с ушибом стопы на месте.

Суд лишил мужчину водительских прав на год.

До этого в Подмосковье автомобиль наехал на женщину с тележкой, двигаясь задним ходом. В момент аварии москвичка стояла спиной к движущемуся транспортному средству. В результате пострадавшая получила серьезные травмы, спасти ее не удалось.

Ранее ребенку из Краснодара потребовалась трепанация черепа, после того, как его сбил самокатчик.

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