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На видео попала «Газель», которая переехала женщину с тележкой в Подмосковье

В Подмосковье «Газель» наехала на женщину с тележкой и попала на видео
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В подмосковной Лобне водитель грузовой «Газели» наехал на женщину при движении задним ходом. Видеозапись инцидента опубликована в Telegram-канале «Подмосковная полиция».

«По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем марки «ГАЗ», при движении задним ходом по придомовой территории допустил наезд на женщину 1940 года рождения», — отмечается в сообщении полиции.

Пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Спасти ее не удалось. На кадрах с места аварии видно, что водитель крупногабаритного фургона движется назад по тротуару, рядом с ним припаркован еще один фургон. Женщина с сумкой на колесах в момент наезда находилась спиной к приближающемуся грузовику. В отношении водителя, допустившего наезд, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве образовалась крупная пробка на ЮВХ из-за аварии.

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