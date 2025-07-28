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Ребенку из Краснодара потребовалась трепанация черепа, после того, как его сбил самокатчик

В Краснодаре ребенок перенес трепанацию черепа из-за наезда самокатчика
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Telegram-канал «Kub Mash»

Ребенок пострадал от наезда самокатчика и перенес трепанацию черепа в Краснодаре. На пост его матери об этом в соцсетях обратил внимание Kub Mash.

По данным Telegram-канала, 22 июля Амирхан катался на велосипеде во дворе в микрорайоне Фестивальный. Неизвестный на самокате наехал на мальчика, отчего тот ударился об руль, упал на асфальт и разбил голову.

На место вызвали скорую и полицию, но правоохранители так и не приехали на место происшествия. В больнице у Амирхана диагностировали ушиб мозга, компрессионный перелом костей, скопление воздуха внутри черепа и открытую рану.

Ситуация была серьезной, поэтому медики решили провести юному пациенту трепанацию. В ближайшее время ему предстоит долгая реабилитация.

Родители Амирхана говорят, что обращались с жалобой в местное отделение СК России, но там их принимать не стали. Дело по факту произошедшего в итоге возбудили после того, как мать рассказала о ситуации в соцсетях.

Ранее самокатчики наехали на ногу прохожему и избили его в Колпино.

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