В МВД раскрыли одну из схем мошенников с угрозами спонсированием преступников

Мошенники используют новую схему запугивания россиян, утверждая, что их банковские счета якобы задействованы в спонсировании преступной деятельности. Об этом предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, злоумышленники, выдавая себя за сотрудников госорганов, убеждают граждан перевести средства на так называемые «безопасные счета». В качестве примера Волк привела случай, когда жительницу Ханты-Мансийского автономного округа — Югры убедили преодолеть около 200 км на такси до Сургута и передать почти 89 млн рублей в руки аферистов.

Как установили правоохранители, сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником почты, и попросил назвать код из СМС-сообщения. После этого с ней связались лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые заявили, что ее личный кабинет на портале госуслуг якобы взломан, а деньги с ее счетов могут быть использованы для финансирования противоправной деятельности.

Для подтверждения своих слов мошенники выходили с потерпевшей на видеосвязь в мессенджере, появляясь в форменной одежде на фоне государственной символики и демонстрируя поддельные удостоверения с печатями.

Женщина поверила и передала первую посылку с 47 млн рублей наличными курьеру, представившемуся сотрудником ФСБ. Затем аферисты продолжили давление и уговорили передать оставшуюся сумму — 42 млн рублей. Однако в момент второй передачи злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска Сургута в аэропорту.

Как выяснилось, задержанный житель Новосибирска нашел «подработку» через мессенджер: он должен был встречаться с людьми, забирать у них посылки и выполнять инструкции анонимного куратора. Взамен ему пообещали оплату расходов и гонорар в размере 150 тыс. рублей. Также ему был заранее отправлен код для получения груза.

На фигуранта возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» — его арестовали. МВД продолжает расследование, устанавливаются все эпизоды преступной схемы и причастные лица.

Ирина Волк напомнила, что ни один государственный орган не требует перевода средств на «безопасные счета». Гражданам рекомендовали не доверять незнакомцам в мессенджерах и не поддаваться на обещания легкого заработка. МВД призывает проявлять бдительность и предупреждать об опасности близких.

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