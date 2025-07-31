Мошенники придумали новую схему обмана россиян с заказными письмами

Мошенники начали активно использовать новую схему обмана россиян, используя для этого «заказные письма». Они звонят и просят подтвердить личные данные – якобы для того, чтобы можно было передать письмо, рассказал RT депутат Госдумы Антон Немкин.

После уточнения ФИО, адреса проживания, даты рождения преступники могут попросить предоставить и паспортные данные. Все это им понадобится для оформления кредитов на свою жертву, создания поддельных доверенностей, регистрации на различных сайтах.

«Люди, не ожидавшие письма, часто испытывают замешательство и, не желая пропустить «важный» документ, подтверждают информацию», — отметил Немкин.

После получения персональных данных злоумышленники не перестают звонить жертве – желая закрепить контроль над ней, они могут вынудить человека перевести им деньги якобы для их «спасения». Здесь в ход вступает классическая схема с «безопасным счетом», на который жертву вынуждают перевести все средства, угрожая, что в противном случае они будут списаны. Человек, попавший под влияние преступников, начинает выполнять все требования, в том числе переходить по ссылкам, называть коды, осуществлять переводы.

Важно помнить, что сотрудники официальных организаций – почты, банков, портала «Госуслуг» и ведомств никогда не будут звонить человеку для подтверждения его личных данных, подчеркнул депутат. Любая просьба о переводе средств – это еще один маркер обмана.

«Любой звонок с подобными требованиями — это 100% мошенники. В случае сомнений лучше положить трубку и лично обратиться в организацию через официальные каналы2, — заключил парламентарий.

До этого директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предупредил, что в России в преддверии 1 сентября и непосредственно в этот день ожидается наплыв мошеннических атак на граждан. Они будут использовать самые разные схемы кражи средств у жителей, включая повышенный спрос на школьные товары. Он призвал проверять интернет-магазины, в том числе всегда обращать внимание на домен и отзывы пользователей. Кроме того, важно установить на устройствах запрет на установку приложений из неизвестных источников, а для оплаты товаров использовать отдельную банковскую карту с лимитом на онлайн-покупки.

Ранее эксперт раскрыл схемы мошенников по привлечению дропперов.