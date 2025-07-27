Россиян предостерегли от использования ИИ из-за рисков лишиться мышления

Если использовать искусственный интеллект в школьном возрасте, то навыки мышления могут не развиться должным образом, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, психотерапевт Клиники доктора Исаева Сергей Тарасов.

«Важно понимать: ИИ – это всего лишь инструмент, не более. Все зависит от того, как мы им пользуемся. Это как с калькулятором – сам по себе он не делает из нас плохих математиков, но если с детства считать только на нем, базовые навыки счета могут и не развиться. То же самое происходит с мышлением: чем более совершенный и «умный» инструмент мы используем, тем выше соблазн полностью положиться на него – не как на помощника, а как на замену себе. И именно здесь кроется риск», – объяснил врач.

По словам Тарасова, мозг очень легко «разбаловать», и это приведет к снижению когнитивных навыков.

«Постепенно снижается не только навык анализа и самостоятельных выводов, но и способность формулировать мысли, аргументировать, сомневаться, то есть то, что и составляет суть критического мышления. Без постоянной тренировки эти функции угасают – так же, как мышцы слабеют без нагрузки. Кроме того, возникает эффект иллюзии собственной компетентности. Когда ИИ выдает связный и убедительный текст, подростку или молодому взрослому может показаться, что это – результат его ума, его понимания темы. Возникает ощущение «я справился», хотя на самом деле интеллектуальной работы почти не было. Такая подмена особенно опасна в период становления личности и когнитивных способностей», – добавил врач.

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