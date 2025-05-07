Россиян предупредили о ранних признаках деменции

Ранние признаки деменции часто списывают на усталость, стресс или возрастные изменения. Но при своевременном выявлении скрытых симптомов можно замедлить прогрессирование болезни, рассказала «Газете.Ru» Дарья Цветкова, терапевт и физиотерапевт центра «Медфрендс».

«К менее очевидным признакам деменции относится эмоциональная нестабильность, которая может проявляться резкими перепадами настроения, беспричинной тревожностью, апатией или раздражительностью. На фоне раннего развития заболевания возможно снижение интереса к хобби, появление проблем с планированием повседневных дел и желание избегать социальных контактов», — объяснила она.

Из-за повреждения нейронов происходит нарушение циркадных ритмов, поэтому на первых стадиях деменции начинает беспокоить бессонница, частые пробуждения ночью и дневная сонливость.

«К тому же не исключены изменения в речи: регулярные паузы, длительный подбор слов или формулирование простых предложений. Очень редко упоминается, что при появлении деменции может пропасть обоняние и снижается критика к себе», — отметила врач.

Несмотря на то, что это заболевание чаще ассоциируется с пожилым возрастом и более характерно для людей старше 65 лет, первые формы нарушения могут возникать гораздо раньше.

«По статистике 5-10% случаев деменции выявляется в возрасте от 40 до 65 лет, они связаны с генетическими мутациями, травмами мозга или сосудистыми нарушениями, например в результате инсульта. Встречаются молодые люди до 40 лет, у которых деменция вызвана аутоиммунными заболеваниями, инфекциями или метаболическими нарушениями», — сказала эксперт.

Возраст — лишь один из факторов риска. Решающую роль в возникновении деменции играет образ жизни, наследственность и сопутствующие болезни (например, диабет или гипертония). Для профилактики развития слабоумия рекомендуется проявлять когнитивную активность: изучать языки, читать, решать головоломки. Все эти действия заставляют мозг работать, тем самым создается «когнитивный резерв», замедляющий дегенерацию. Также важна физическая нагрузка. Регулярные упражнения улучшают кровообращение и стимулируют нейрогенез, даже 150 минут ходьбы в неделю снижают риск на 30–40%.

«Комплекс мер включает сбалансированное питание: рацион стоит дополнить овощами, рыбой, оливковым маслом, орехами, а также делать акцент на ягодах и листовой зелени. Микроэлементы из этих продуктов защищают нейроны, что уменьшает появление болезни на 30%», — рекомендовала врач.

Крайне важно следить за здоровьем, поддерживать нормальный уровень холестерина, лечить гипертонию, диабет и депрессию — данные состояния повреждают сосуды мозга и впоследствии могут привести к деменции.

«Дополнительно необходимо проявлять социальную активность, отказаться от вредных привычек, придерживаться здорового сна продолжительностью 7–8 часов. При обнаружении тревожных симптомов следует обратиться к неврологу. С помощью МРТ, нейропсихологических тестов и других современных методов диагностики можно выявить проблему на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно», — резюмировала врач.

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