Военные Израиля перехватили судно волонтеров, направлявшихся в Газу

Перехваченное Израилем судно с гумпомощью сектору Газа доставлено в порт Ашдод

Израильские военные перехватили судно Handala, направлявшееся в сектор Газа с гуманитарной помощью от международной инициативы по доставке гумпомощи в сектор Газа «Флотилия свободы». Об этом сообщает Times Now.

Судно и экипаж были задержаны в международных водах.

В публикации отмечается, что судно было доставлено в израильский порт Ашдод.

В МИД Израиля рассказали, что 21 пассажир судна находятся в безопасности, ведется подготовка к их депортации.

9 июня израильские военные провели досмотр и задержание судна Madleen, направлявшегося к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 активистов, включая Грету Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции. Представители коалиции заявили, что судно было перехвачено в международных водах, а часть волонтеров «похищена». Среди задержанных были экологическая активистка Грета Тунберг, французы Рева Виар и Янис Мамди, турок Суяб Орду и бразилец Тьяго Авила.

Ранее испанский активист пожаловался на Нетаньяху из-за перехвата судна Madleen.