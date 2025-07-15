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Врач ответила, как составить идеальный рацион для здоровья и похудения

Врач Павлова: для составления идеального рациона нужно рассчитать норму калорий
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Для похудения и снижения рисков для здоровья важно не просто меньше есть, но и рассчитать необходимую норму калорий. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

«Каждому человеку, особенно с лишним весом и какими-то сопутствующими заболеваниями, нужно знать свой нынешний калораж рациона и цифру, к которой стоит стремиться», — объяснила она.

Врач посоветовала придерживаться формулы 3:3:4 и включать в каждый прием пищи примерно 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. По ее словам, белка нужно около 1,5 г на 1 кг веса, жиров — около 70 г в день при нормальной активности. Кроме того, Павлова посоветовала съедать 400 г овощей в день, добавлять белок в каждом приеме пищи и немного фруктов или ягод — после еды. Она уточнила, что это поможет организму работать правильно и эффективно снижать лишний вес.

Тренер, нутрициолог и амбассадор Grow Food Ксения Курманчук до этого рассказала «Газете.Ru», что сбалансированное питание поможет похудеть без ограничений. Оно предполагает употребление всех макронутриентов (белков, жиров и углеводов) из правильных источников и в нужных пропорциях, уточнила эксперт.

Ранее врач ответил, помогают ли упражнения с фитнес-резинкой похудеть.

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