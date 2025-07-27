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В петербургской квартире нашли три тела

В Петербурге трех человек нашли мертвыми в квартире
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В Санкт-Петербурге в квартире на улице Штурманская нашли тела супругов и их знакомого. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает Следком Северной столицы в Telegram-канале.

«‎26 июля 2025 года в одной из квартир по улице Штурманская города Санкт-Петербурга обнаружены тела супружеской пары и их знакомого без видимых признаков насильственной смерти», — сказано в сообщении.

Причину смерти граждан установят в ходе судебно-медицинской экспертизы, уточнили правоохранители. Следователь уже осмотрел место происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося.

23 июля сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина исколол ножом таксистку, после чего попал в ДТП во время поездки с ее телом. После совершения преступления мужчин сел за руль автомобиля и заехал на заправку прямо с телом таксистки. За пределами города он повредил передние колеса и бросил автомобиль, сам уехав на такси. В итоге преступника поймали. Им оказался 26-летний житель Екатеринбурга, имеющий судимости.

Ранее в Индии мужчина признался, что убил и приготовил тело жены, но его не арестовали из-за отсутствия доказательств.

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