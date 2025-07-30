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В Турции нашли труп неизвестного с запиской на русском языке

В пригороде Стамбула нашли труп с мешком на голове и запиской по-русски
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Shutterstock/Resul Muslu

Турецкая полиция нашла в лесном массиве в районе Бахчекёй в пригороде Стамбула тело неизвестного человека. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

Отмечается, что рядом с телом правоохранители обнаружили записку на русском языке, сумку с купюрами, транспортной картой и другими вещами.

Благодаря карте-ключу от номера в гостинице удалось установить личность погибшего. Им оказался 20-летний гражданин России по имени Усман Амриев. Найденная при нем записка была напечатана на компьютере.

В настоящее время полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о самоубийстве или убийстве.

В начале июля россиянка Виктория Ситникова рассказала «Газете.Ru», что ее дочь ударило током на пирсе в турецком отеле из-за неисправной проводки и мокрого от воды каната. Девочка после удара соскользнула в море, а отец, побежавший ее спасать, также схватился за канат и получил удар током.

Ранее в Турции завели дело на россиянку и украинку после фотосессии на кладбище.

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