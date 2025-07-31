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Спикер думы Томска пригрозил «снять голову» избирателю

Появились кадры с председателем думы Томска, угрожающим снять голову избирателю
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Председатель городской думы Томска Сергей Сеченов вступил в конфликт с избирателем в ходе встречи с местными жителями и пригрозил ему «снять голову». Видео с перепалкой опубликовал в своем Telegram-канале «Обитаемый Остров» журналист Андрей Остров.

На кадрах можно услышать, как Сеченов просит мужчину разговаривать «тише на три тона», а тот требует, чтобы политик не кричал на него. После этого спикер думы говорит, что разобьет своему оппоненту лицо и «снимет голову».

По данным Telegram-канала Baza, ссора произошла во время дискуссии о месте размещения площадки с контейнерами для мусора. Журналисты также приводят слова самого Сеченова, который утверждает, что пришедший на встречу мужчина провоцировал скандал и оскорблял женщин. Политик извинился перед теми, кому его поведение показалось грубым.

Сеченова избрали председателем гордумы в ноябре 2024 года. Мужчина является ветераном специальной военной операции (СВО) на Украине и кавалером ордена Мужества.

Ранее сообщалось, что под Вологдой ветеран СВО занял место главы округа, уволенной из-за видео дочери.

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