Спикер думы Томска пригрозил «снять голову» избирателю

Председатель городской думы Томска Сергей Сеченов вступил в конфликт с избирателем в ходе встречи с местными жителями и пригрозил ему «снять голову». Видео с перепалкой опубликовал в своем Telegram-канале «Обитаемый Остров» журналист Андрей Остров.

На кадрах можно услышать, как Сеченов просит мужчину разговаривать «тише на три тона», а тот требует, чтобы политик не кричал на него. После этого спикер думы говорит, что разобьет своему оппоненту лицо и «снимет голову».

По данным Telegram-канала Baza, ссора произошла во время дискуссии о месте размещения площадки с контейнерами для мусора. Журналисты также приводят слова самого Сеченова, который утверждает, что пришедший на встречу мужчина провоцировал скандал и оскорблял женщин. Политик извинился перед теми, кому его поведение показалось грубым.

Сеченова избрали председателем гордумы в ноябре 2024 года. Мужчина является ветераном специальной военной операции (СВО) на Украине и кавалером ордена Мужества.

Ранее сообщалось, что под Вологдой ветеран СВО занял место главы округа, уволенной из-за видео дочери.