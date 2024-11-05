Участник СВО стал председателем думы города Томска

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине, кавалер ордена Мужества Сергей Сеченов стал председателем думы города Томска. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, за назначение 35-летнего Сеченова на данный пост проголосовали 27 местных депутатов. Всего в голосовании приняли участие 30 законодателей.

«Сеченов Сергей Геннадьевич избран председателем Думы города Томска», — объявил исполняющий обязанности спикера законодательного органа Андрей Петров в ходе заседания.

После этого слово взял сам участник СВО, получивший депутатский мандат в сентябре текущего года. Он заявил, что считает одной из своих основных задач налаживание взаимодействия между думой и администрацией населенного пункта.

Из материала следует, что вторым кандидатом на должность председателя местного законодательного органа был независимый депутат Игорь Лютаев. Во время голосования его поддержали трое коллег.

Место спикера думы города Томска освободилось в декабре 2023 года. Тогда свои полномочия сложил Чингис Акатаев, который стал депутатом в сентябре 2020 года. Исполняющим обязанности председателя законодательного органа назначили Андрея Петрова, до этого занимавшего пост заместителя спикера.

Ранее участника СВО назначили исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области.