В Оренбургской области учебный самолет экстренно сел в поле

Учебный самолет совершил вынужденную посадку в поле в Бугурусланском районе Оренбургской области после отказа двигателя. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы районной администрации по оперативным вопросам Андрей Иванов.

По его словам, инцидент произошел во время тренировочного полета. Экипаж состоял из пилота-инструктора и курсанта. Из-за технической неисправности двигатель перестал работать, и самолету пришлось приземлиться вне аэродромной полосы. Никто не пострадал.

Иванов отметил, что воздушное судно не смогло дотянуть до взлетно-посадочной полосы и приземлилось в поле. По предварительной информации, при посадке было повреждено шасси.

Изначально сведения об инциденте появились в Telegram-канале Aviaincident. Уточняется, что речь шла о самолете Diamond DA-40.

До этого другой самолет, выполняющий рейс Москва — Калининград, аварийно сел на территории аэропорта Храброво в Калининградской области. Предварительной причиной случившегося стал отказ работы системы кондиционирования. Воздушное судно на жесткой сцепке переместили на стоянку. Калининградский СК на транспорте ЗМСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета.

Ранее в российском аэропорту застряли пассажиры рейса из Батуми.