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В российском аэропорту застряли пассажиры рейса из Батуми

В аэропорту Казани из-за плана «Ковер» застряли пассажиры рейса из Батуми
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Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры рейса Батуми — Нижний Новгород застряли в аэропорту Казани из-за введенного плана «Ковер». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры рассказали журналистам «Осторожно, новости», что вылет рейса WZ-1350 задержали более чем на три часа. Из-за воздушной опасности самолет сел в Казани. Пассажирам пришлось дождаться отмены плана «Ковер». После этого их высадили из самолета, так как «экипаж выполнил свои рабочие часы».

Как заявили пассажиры, с того момента их бросили и не предоставляют никакой информации о вылете.

«Информации о том, когда будет экипаж с самолетом в Нижний нет», — сказала в беседе с журналистами одна из пассажирок.

По словам застрявших в воздушной гавани, представитель авиакомпании грубит им и не предоставляет никакой информации. Пассажирам дали только воду. При этом им не предоставляют питание и не размещают в гостиницах, поскольку на табло рейс постоянно сдвигается «на час-на два».

27 июля самолет с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым на борту не мог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за ограничений в аэропорту Пулково.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».

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