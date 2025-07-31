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Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль в Белгородской области
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль, который двигался в районе населенного пункта Архангельское Шебекинского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки ранение получил мужчина. Сейчас медики оказывают необходимую помощь мирному жителю.

«Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями головы, предплечья и рук глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что автомобиль был уничтожен огнем.

Утром 31 июля Гладков сообщил, что поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке БПЛА ВСУ, в результате которой пострадал местный житель.

Накануне FPV-дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю в районе села Никольское Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. По словам Гладкова, мужчина получил осколочные ранения ног и баротравму. Бойцы подразделения «Орлан» оказали пострадавшему первую помощь и передали бригаде скорой. Для дальнейшего лечения его везут в городскую больницу №2 г. Белгорода, заявил чиновник.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.

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